Caressa: «Inter, in Europa un’impressione! Primi 4 posti Serie A corretti»

L’Inter è ancora distante dalle prime quattro posizioni in campionato dove però secondo Caressa è tutto nella norma. Il giornalista, intervenuto su Sky Sport, parla anche della qualificazione agli ottavi di Champions League e della svolta di Barella

TUTTO NELLA NORMA – L’Inter è ancora lontana dai primi quattro posti in classifica, ma secondo Fabio Caressa è tutto nella norma: «Chi è l’intrusa in classifica? Secondo me le prime 4 posizioni rispecchiano perfettamente le forze. Certo, non ti aspetti la Juventus così in basso o l’Inter che perde 4 partite nelle prime otto di campionato però le prime quattro posizioni sono corrette. Il campionato rispecchia le forze, stiamo andando un po’ secondo logica».

OLTRE LA LOGICA – Caressa vede però un’Inter decisamente più convincente in Europa: «In Champions League stiamo andando invece al di là della logica per fortuna perché il girone dell’Inter era difficile e secondo me è particolarmente significativo che si sia qualificata con un turno di anticipo. Perché era difficile e perché spesso non mi aveva dato l’impressione di una squadra con mentalità vincente in Europa. La svolta è arrivata quando si sono decisi di fare quel centimetro in più per il compagno. Non è un caso che un uomo evidentemente intelligente come Barella quando gli è stato detto di non farsi ammonire non si è fatto più ammonire. Quando gli è stato detto di non sbracciare ha smesso di farlo e fa un gol a partita. Non è un caso. Significa avere una capacità di lavoro su se stessi non indifferente».