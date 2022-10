Moviola Inter-Sampdoria: Massimi ne grazia tanti e gestisce male la partita

Inter-Sampdoria ha avuto Massimi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Termoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SAMPDORIA, PRIMO TEMPO – Luca Massimi voto 5. Non incide per nulla sul risultato, ma nonostante ciò riesce a far innervosire entrambe le squadre in campo. Questo perché comincia lasciando correre tutto (eccedendo), poi deve iniziare a tirare fuori i cartellini. Particolarità all’11’, quando l’assistente alza la bandierina dopo un’azione di Lautaro Martinez: il pubblico fischia pensando a un fuorigioco (impossibile su rimessa laterale), forse ha segnalato palla uscita sul cross ma resta in dubbio. Al 24′ graziato Omar Colley, duro su Lautaro Martinez a pallone già scaricato, il difensore della Sampdoria si ripete al 40′ e qui il giallo arriva. Al 32′ Gerard Yepes, già ammonito, tira giù Nicolò Barella disinteressandosi del pallone: rischia molto il secondo cartellino. In gioco Barella, partito in mezzo ai due centrali sulla punizione di Alessandro Bastoni per il 2-0.

MOVIOLA INTER-SAMPDORIA, SECONDO TEMPO – Valerio Verre, appena entrato, mette la gamba a contrasto con Lautaro Martinez: giallo e gli va pure bene. Peraltro era diffidato, salterà la partita che la Sampdoria giocherà con la Fiorentina. Non riesce a fermarsi Manolo Gabbiadini in scivolata, colpisce Hakan Calhanoglu e il cartellino arriva anche per lui. Stessa sorte due minuti dopo (63′) per Alessandro Bastoni, unico ammonito dell’Inter, per un pestone a Filip Djuricic. In entrambi i casi Massimi lascia correre per il vantaggio e dà il provvedimento a fine azione. Protesta Dejan Stankovic per il giallo dato a Ronaldo Vieira, ma travolge Lautaro Martinez sulla fascia. Chiede timidamente un rigore la Sampdoria al 75′, ma il contrasto fra Denzel Dumfries e Gabbiadini è troppo poco per essere falloso.