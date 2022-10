Inter-Sampdoria 3-0, quarta di fila in Serie A! Correa si unisce alla festa

Termina sul punteggio di 3-0 Inter-Sampdoria, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 2-0 (vedi report).

QUATTRO DI FILA – Tutto facile a San Siro questa sera per l’Inter contro la Sampdoria. Dopo il 2-0 del primo tempo, i nerazzurri rientrano col piglio giusto e vanno in più di un’occasione vicini al gol del tre. Specialmente al minuto 60, quando Milan Skriniar stacca di testa su una punizione dalla sinistra, ma il suo tiro finisce letteralmente di un soffio a lato della porta di Audero. Per calare il tris bisogna aspettare il 74′. quando il neo-entrato Joaquin Correa recupera palla davanti all’area e si invola verso la porta avversaria, una volta arrivato sulla trequarti lascia partire un siluro che va a depositarsi nel sette e vale il 3-0. Nel finale lavoro anche per Onana, chiamato a un grande intervento di piede per mantenere la porta inviolata. Con questo risultato l’Inter conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie A, in attesa del big match della prossima giornata in casa della Juventus.

Inter-Sampdoria, il risultato finale della dodicesima giornata di Serie A

Inter-Sampdoria 3-0

Gol: de Vrij al 21′. Barella al 44′, Correa al 74′