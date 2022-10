Pandev: «Inter, cambio passo Calhanoglu! Cosa succede con Brozovic?»

L’Inter di Inzaghi batte la Sampdoria agganciando momentaneamente il terzo posto in classifica insieme a Lazio e Atalanta. Pandev svela qual è stata la mossa di Inzaghi che ha preferito e si chiede cosa succederà al ritorno di Brozovic. Di seguito quanto dichiarato a DAZN

MOSSA – L’Inter di Simone Inzaghi è ripartita con Hakan Calhanoglu davanti alla difesa. Cosa succederà quando rientra Marcelo Brozovic? Se lo chiede Goran Pandev: «A me è piaciuto molto quando Inzaghi ha messo Calhanoglu davanti alla difesa, ha fatto un cambio di passo. Sappiamo tutti che hanno preso Mkhitaryan come vice Calhanoglu, ma insieme stanno facendo grandissime cose. Ora quando rientra Brozovic voglio vedere cosa fa Inzaghi. Un giocatore di qualità sente lo spazio, Barella si è buttato e poi come ha detto lui stesso adesso si sente più tranquillo (vedi articolo). Ha la fiducia e quella sicurezza che forse non aveva prima. Poi ultimamente va sempre in gol ed è molto più sereno e tranquillo».

CONFRONTI – Pandev poi prova a dire quanti degli attuali giocatori dell’Inter potevano giocare nella squadra del Triplete: «Quanti ci potevano stare non lo so. Barella? Magari sì ma loro giocano in modo completamente diverso rispetto a noi. Barella, Lukaku… potevano starci tutti. Poi non so quanto giocavano perché noi eravamo tanti (ride, ndr). La difesa dell’Inter ha preso tanti gol all’inizio, però sono grandissimi giocatori. Noi però dietro eravamo fortissimi. Adesso è una squadra molto forte l’Inter, anche tecnicamente».