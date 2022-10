De Vrij: «Più uniti e si vede. Fase difensiva migliorata, avanti così»

Stefan de Vrij, con il suo gol di questa sera, ha aperto le marcature in Inter-Sampdoria. Intervistato da Rai Sport dopo la partita, il difensore olandese ha sottolineato il miglioramento della fase difensiva.

MIGLIORAMENTI – Stefan de Vrij ha analizzato così la vittoria di questa sera dell’Inter sulla Sampdoria: «Penso che si è vista un’altra squadra a livello di spirito e atteggiamento in queste ultime uscite. È un momento importante per la squadra, ora dobbiamo continuare su questa strada. La fase difensiva non l’abbiamo fatta benissimo all’inizio della stagione, ma ora l’abbiamo migliorata. Siamo più uniti come squadra e si vede».