Curva Nord, messaggio di cordoglio: «Attimi di dolore, solo silenzio»

Dopo l’uccisione dello storico capo ultras Vittorio Boiocchi, la Curva Nord – oggi al centro di feroci polemiche per la scelta di sgomberare e soprattutto far sgomberare il secondo anello verde – ha pubblicato un comunicato di cordoglio.

CONDOGLIANZE – La Curva Nord dell’Inter comunica tutto il suo cordoglio per l’uccisione di Vittorio Boiocchi. Quersto il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale: “La Curva Nord piange la scomparsa di Vittorio, per tutti ‘lo zio’. In questi interminabili attimi di buio e dolore è tempo di silenzio. Le nostre condoglianze alla famiglia”.