In casa Inter nuove gerarchie sulle fasce, Young si vedrÃ  a destra?

In casa Inter nuove gerarchie sulle fasce, Young si vedrà a destra?

Ashley Young Inter

L’Inter per la nuova stagione deve ancora stabilire alcune gerarchie dei ruoli. In particolare sugli esterni. Ashley Young aiuterà Conte nelle scelte.

QUANTI ESTERNI – L’Inter a pochi giorni dalla sua ripresa della Serie A ha ancora la sua rosa extra large. In particolare sugli esterni le corsie sono abbastanza affollate. Rispetto allo scorso anno sono usciti Biraghi e Moses, uno per fascia, sono scomparsi Asamoah e Candreva, ancora uno per fascia, ma è stato acquistato Hakimi e sono tornati Dalbert e Perisic. Al momento per restare, soprattutto il croato. La situazione quindi è congestionata. Cosa farà Conte?

LE DUE FASCE – La questione si riassume velocemente. Sulla destra il titolare è Hakimi. Indiscutibile. Sulla sua fascia però va individuato il sostituto ufficiale visto che come dicevamo Candreva è scomparso da mesi e a un passo dall’addio. A fidarsi del campo l’alternativa al marocchino è dunque D’Ambrosio, che al momento copre anche lo stesso ruolo per la difesa sempre a destra. A sinistra invece tutto è molto fluido. Perisic è la nuova opzione di Conte. E sembra molto convinto, cosa non successa un anno fa. Nelle amichevoli poi il tecnico ha sempre dato il suo spazio anche all’altro rientrante dal prestito, Dalbert. Che è anche l’unico mancino in rosa. In più un po’ come D’Ambrosio c’è Kolarov che può fare sia l’esterno che il difensore, come opzione latente. I più attenti si saranno accorti che manca ancora un nome. Il titolare della seconda metà dello scorso anno, Ashley Young.

JOLLY – Ecco in questa situazione ancora in divenire proprio Young rappresenta l’ago della bilancia. L’inglese tra i suoi pregi ha quello di saper giocare sia a sinistra che a destra, ad ogni altezza. E Conte, pur mettendolo principalmente a sinistra, lo ha già saltuariamente sfruttato a destra. In questo momento quindi è proprio lui ad essere la prima alternativa ad Hakimi. Al contempo, sulla carta, è il titolare a sinistra. A meno che non lo scavalchi Perisic. In ogni caso, l’ex Manchester United è pronto a coprire ogni eventuale necessità.