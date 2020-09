UFFICIALE – L’Inter cede il giovane Zugaro alla Giana Erminio: la formula

Davide Zugaro De Matteis

L’Inter cede il giovane Davide Zugaro – la scorsa stagione all’Olbia – alla Giana Erminio. Di seguito il comunicato ufficiale del club: di seguito la formula.

IL COMUNICATO – L’Inter cede il difensore Davide Zugaro De Matteis al club lombardo: “A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Davide Zugaro De Matteis, che arriva in prestito dall’Inter fino al 30 giugno 2021. Terzino sinistro classe 2000, Zugaro ha giocato la stagione scorsa tra le fila dell’Olbia, scendendo in campo contro la Giana nella gara di ritorno dei playout giocata a Gorgonzola. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, nel gennaio 2018 è stato acquistato dall’Inter, che l’ha nuovamente girato in prestito al Pescara, club dal quale è passato all’Olbia all’inizio della scorsa stagione”.

Fonte: asgiana.com