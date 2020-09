Ex Inter, de Boer nuovo ct dell’Olanda? I dettagli sul suo contratto – DT

Frank de Boer, ex allenatore dell’Inter, potrebbe diventare presto ct dell’Olanda sostituendo Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona

INDISCREZIONE – Secondo il De Telegraaf, Frank de Boer sarà il nuovo ct dell’Olanda al posto dell’usciere Ronald Koeman, ora divenuto tecnico del Barcellona. L’accordo con la federazione olandese (KNVB) avrebbe durata fino a metà 2022. L’ex tecnico dell’Inter dovrebbe quindi sedere sulla panchina degli Oranje per l’Europeo 2021, mentre si faranno poi valutazioni sulla sua riconferma anche ai Mondiali in Qatar, previsto tra novembre e dicembre 2022. Ora A breve dovrebbe firmare il suo contratto. L’intenzione è che de Boer venga presentato alla fine di questa settimana o al più tardi all’inizio della prossima. Il venerdì successivo annuncerà le sue prime convocazioni per le partite internazionali contro Messico (amichevole), Bosnia Erzegovina e Italia (entrambe per la Nations League) una settimana dopo.

Fonte: Valentijn Driessen – Telegraaf.nl