Gosens, occhi puntati in Inter-Spezia. Dimarco concorrenza stimolante

Robin Gosens sta vivendo un momento complesso. Non è ancora certa la sua titolarità in Inter-Spezia ma certamente sarà uno degli osservati speciali. Intanto la concorrenza con Dimarco potrebbe stimolarlo

PAZIENZA – Robin Gosens sta vivendo un momento complicato. Le difficoltà fisiche avute nel corso del precampionato si riflettono sullo stato di forma dell’esterno tedesco, apparso ancora un po’ troppo sulle gambe e non in grado, non ancora almeno, di fare la differenza con la sua fisicità ed i suoi inserimenti. Di contro, il suo compagno di reparto Federico Dimarco, a Lecce è stato uno dei migliori in campo, rappresentando una minaccia costante per la difesa dei salentini. La concorrenza con l’esterno italiano potrebbe giovare a Gosens che, oltre che indietro dal punto di vista fisico, sembra non essersi ancora calato perfettamente dal punto di vista mentale e tattico nella nuova realtà nerazzurra.

ATTESA – Non è ancora certo chi partirà titolare fra Gosens e Dimarco in Inter-Spezia: Inzaghi, presumibilmente, scioglierà il dubbio solo a ridosso del calcio d’inizio. È quasi certo, però, che come a Lecce verrà riproposta la staffetta fra i due. In ogni caso, quindi, dovremmo vedere entrambi calcare il prato di San Siro con Gosens che, inevitabilmente, sarà uno degli osservati speciali: i tifosi nerazzurri, ed Inzaghi, si aspettano un segnale dal tedesco che possa aiutarlo a scrollarsi di dosso le tante, forse troppe, critiche ricevute nelle ultime settimane.