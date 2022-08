Skriniar, sua conferma carica l’ambiente Inter: elemento imprescindibile

Milan Skriniar è stato tolto dal mercato dal presidente Zhang. La sua conferma all’Inter carica di positività l’ambiente nerazzurro

TOCCASANA – La conferma di Milan Skriniar può essere uno spartiacque della stagione dell’Inter. L’incertezza sulla permanenza dello slovacco che ha contraddistinto gli ultimi due mesi, ha generato diversi malumori sia fra i tifosi che ai componenti della squadra, con calciatori e lo stesso allenatore che spesso, nelle ultime settimane, hanno sottolineato pubblicamente l’importanza del numero 37 nerazzurro. L’annuncio, ufficioso, della sua permanenza, su input del presidente Zhang, ha ridato nuova linfa e nuova carica all’ambiente nerazzurro, un po’ depresso dopo un mercato che a luglio ed agosto si è arenato, dopo un giugno esaltante.

CONFERMA – L’affetto che i tifosi nutrono nei confronti di Skriniar è smisurato: una sua cessione, così tardiva e senza la possibilità di trovare un sostituto all’altezza, sarebbe stato un gravissimo segnale di resa da parte della proprietà, che ha sempre voluto sottolineare come la competitività della squadra debba andare a pari passo con la sostenibilità finanziaria. Ma è chiaro che perdere uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi anni, a campionato già iniziato, sarebbe stato un autogol notevole. Adesso, quindi, l’attesa spasmodica è per l’annuncio del rinnovo: il contratto dello slovacco scade a giugno del 2023 e per evitare nuove telenovele l’Inter dovrà chiudere, ed in fretta, la trattativa.