Gosens, minuti nelle gambe e un quasi-assist: alternativa in più

Nella partita di ieri dell’Inter in trasferta contro il Bayern Monaco, Robin Gosens ha finalmente avuto la sua occasione di scendere in campo da titolare. L’esterno tedesco ha mostrato una buona condizione, condita da un quasi-assist per Lautaro Martinez sullo 0-0.

TEST FISICO – Prima Ivan Perisic e poi Federico Dimarco hanno di fatto tolto lo spazio da titolare sulla fascia sinistra a Robin Gosens. Che ieri ha finalmente avuto la sua occasione di scendere di nuovo in campo dal primo minuto. Quello di ieri contro il Bayern Monaco è stato un vero e proprio test per l’esterno tedesco e per la sua condizione, uno dei veri grandi problemi che lo hanno condizionato nell’ultima stagione e mezza. Robin Gosens ha risposto bene, restando in campo per tutta la durata della partita e dando anche il suo contributo. Proprio come con il gol di Barcellona, il tedesco ha mostrato di poter essere pericoloso sulla sinistra. Ieri sera, nello specifico, con un bell’assist che Lautaro Martinez si è divorato a due passi dalla porta.

ALTERNATIVA – Salvo grossissime sorprese, contro la Juventus domenica a Torino sarà di nuovo Federico Dimarco a scendere in campo da titolare. L’esterno nazionale italiano è uno degli uomini fidati di Simone Inzaghi, che difficilmente se ne priverà per una partita così importante. Robin Gosens ha però dimostrato ancora una volta di poter essere una credibile alternativa per la fascia, sia a gara in corso che dal primo minuto. Con anche una motivazione in più in queste ultime gare prima della sosta: convincere il Commissario Tecnico della Germania Hansi Flick ad aggregarlo nella spedizione per il Qatar. Un elemento che Simone Inzaghi potrebbe prendere in considerazione nella sua scelta di schierare in campo o meno Robin Gosens nelle prossime uscite.