Allegri: «Chiesa, buone risposte. Stasera possibile ritorno in campo»

Massimiliano Allegri si prepara a vedere la sua Juventus disputare l’ultima gara di questa UEFA Champions League. Ai microfoni di Sky Sport ha anche fornito un aggiornamento sulle condizioni di Federico Chiesa, anche in vista della sfida di domenica contro l’Inter.

RITORNO IN CAMPO – Federico Chiesa è pronto a tornare in campo, a pochi giorni dalla sfida contro l’Inter. A confermarlo ci ha pensato proprio il tecnico Massimiliano Allegri, prima di Juventus-PSG: «Federico ha fatto un bell’allenamento ieri, la mia preoccupazione era che fosse ancora bloccato a livello mentale. Ieri però ha fatto un buon test e questa sera potrebbe anche essere la serata adatta per fargli rifare qualche minuto in campo»