Inter, prosegue il problema da trasferta: a Torino la prova del nove

Nonostante si sia trattato a tutti gli effetti di poco più che un’amichevole, per l’Inter contro il Bayern Monaco sono arrivate delle indicazioni importanti. Tra cui la difficoltà di mantenere la porta inviolata in trasferta, come spesso accaduto in questa prima parte di stagione.

GOL SUBITI – Uno dei problemi mostrati dall’Inter in questa stagione è sicuramente la fase difensiva. Specialmente in trasferta. La sfida di ieri contro il Bayern Monaco lo ha dimostrato ancora una volta, con le due reti subite dalla squadra nerazzurra. Il che porta a dieci il totale dei gol presi nelle ultime quattro trasferte. Ovvero due contro il Sassuolo, tre contro Barcellona e Fiorentina e due ieri sera. Oltre a questo, un altro dato da trasferta va sottolineato. L’Inter infatti, fin qui, lontano da San Siro ha mantenuto la porta inviolata soltanto in un’occasione. Ovvero la partita in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, terminate con il punteggio di 0-2.

PROVA DEL NOVE – Insomma, un dato che di certo non fa stare tranquilli in casa Inter, considerando gli impegni che ora aspettano i nerazzurri. Già a partire da questa domenica, in casa della Juventus. Una vera e propria prova del nove per gli uomini di Simone Inzaghi e per la retroguardia nerazzurra. Dopo Torino, la prossima trasferta – poco prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar – vedrà l’Inter impegnata su un altro campo difficile: a Bergamo, contro l’Atalanta. Ecco perché è necessario ora lavorare anche sul problema difensivo da trasferta, dopo aver sistemato i meccanismi nelle partite disputate a San Siro (vedi focus).