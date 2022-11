VIDEO – Onana: «Una squadra come l’Inter deve puntare a vincere tutto!»

André Onana è sempre più protagonista tra i pali dell’Inter. Nonostante i due gol subiti in Germania, il portiere camerunese migliora di partita in partita. E ha fame di vincere in maglia nerazzurra. Di seguito il video con le dichiarazioni di Onana ai microfoni Sky Sport

