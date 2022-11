Biasin: «Inter girone sontuoso, dalla gara di ieri mi porto tre buone notizie»

Fabrizio Biasin, ospite in una diretta Twitch di calciomercato.it, ha parlato della partita di ieri sera contro il Bayern Monaco. Il giornalista ha anche espresso un suo pensiero su un eventuale incrocio agli ottavi tra l’Inter e il Tottenham dell’ex allenatore nerazzurro Antonio Conte.

SUGGESTIONE TOTTENHAM − Fabrizio Biasin ha parlato della suggestione di un possibile scontro tra l’Inter e il Tottenham degli ex Conte e Perisic. Le sue parole: «Io non so se l’incrocio sarà quello, perché alla fine le possibilità sono tutte uguali, però so che sarebbe molto affascinante. A me personalmente non dispiacerebbe una sfida Conte contro il suo passato. Contro la squadra che non ha voluto allenare».

TRE BUONE NOTIZIE − Il giornalista ha poi fatto una disamina sul girone dei nerazzurri e su cosa gli ha lasciato la sfida di ieri sera contro il Bayern Monaco: «Mi porto tre buone notizie dal match di ieri sera: non si è infortunato nessuno, Lautaro Martinez non si è fatto ammonire e la prestazione è stata più che dignitosa. Questo è esattamente quello che io speravo accadesse a Monaco. Certo, una vittoria mi sarebbe piaciuta anche di più, però vista la situazione bisognava anche non fare una brutta figura. L’Inter non l’ha fatta e nessuno si è fatto male. Quindi mi è piaciuto l’atteggiamento, e ieri si è concluso secondo me un girone sontuoso. Girone che è iniziato male con una partita con il Bayern Monaco giocata malissimo e che poi è continuato benissimo con partite una meglio dell’altra. Bravissimi tutti».