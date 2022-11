Ravezzani: «Inter, quattro dirigenti sotto indagine. Non capisco una cosa»

Mentre in campo si festeggia la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League, fuori dal campo prosegue la questione legata ad alcune frange del tifo dell’Inter. Fabio Ravezzani ha sottolineato un elemento in particolare.

INDAGINE – Fabio Ravezzani è tornato sulla questione tra la società Inter e alcune frange della tifoseria. Sottolineando un elemento poco chiaro. Questo il suo commento su Twitter: “Non capisco: la Procura di Milano mette sotto indagine quattro dirigenti dell’Inter con l’ipotesi di associazione per delinquere con i capi della Curva. Poi archivia le loro posizioni come ‘vittime di comportamenti minacciosi ed estorsivi’ dei capi tifosi. E non incrimina questi ultimi?”.