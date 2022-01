Gosens all’Inter chiarisce anche il ruolo di Dimarco

Robin Gosens è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter (qui l’annuncio). Un acquisto che avrà effetti chiari anche su Federico Dimarco.

CONCORRENZA MANCINA – Con l’arrivo di Robin Gosens l’Inter acquisisce un importantissimo rinforzo per la corsia mancina del campo. Il tedesco affiancherà Ivan Perisic negli ultimi sei mesi a Milano del croato (salvo sorprese, il contratto scadrà il 30 giugno). E con ogni probabilità sarà lui il titolare della fascia sinistra dell’Inter dalla stagione 2022/23. A discapito di Federico Dimarco, o forse no?

SCELTA IMPLICITA – Dimarco è tornato all’Inter dopo 18 mesi in prestito al Verona. E si è subito inserito alla grande nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Tanto da firmare già un rinnovo coi colori con cui è cresciuto. Il tecnico nerazzurro crede molto in lui, tuttavia l’arrivo di Gosens è indicativo anche del futuro (perlomeno prossimo) del numero 32. Dimarco nasce infatti terzino sinistro, ed ha molta meno propensione offensiva rispetto a Perisic (e anche a Gosens). Tuttavia, in questo primo semestre di stagione il 24enne si è disimpegnato alla grande come braccetto mancino della difesa a tre. Posizione in cui, con ogni probabilità, Aleksandar Kolarov cederà il passo. Ecco quindi che l’arrivo di Gosens all’Inter può significare una scelta chiara su dove Inzaghi preferisce impiegare Dimarco.