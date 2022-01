Inter, citare Spalletti per affrontare il mese più infuocato della stagione

L’Inter si avvia ad un mese di febbraio elettrico con sei partite nell’arco di 22 giorni. Quattro di queste decisive: contro Milan, Napoli, Liverpool e Roma

FUOCO − Uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli. Per affrontare il mese di febbraio, occorre resuscitare una delle citazioni più note di Luciano Spalletti. Si, perché il mese più corto dell’anno sarà a tutti gli effetti lo spartiacque della stagione dell’Inter. Ben sei partite nell’arco di 22 giorni (sette con Bologna-Inter?). Si parte il 5 febbraio con il derby di Milano, crocevia per la lotta scudetto, e si chiuderà nel weekend 26-27 febbraio con la trasferta sul campo del Genoa. In mezzo, le battaglie contro Liverpool e Napoli rispettivamente in Champions League e in campionato e la sfida di Coppa Italia contro l’ex d’eccellenza Jose Mourinho.

CINTURE ALLACCIATE − Saranno quattro le gare che decideranno le sorti della stagione dell’Inter tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il doppio confronto contro le rivali più accese Milan e Napoli (5 e 12 febbraio) dirà moltissimo sulle sorti della fatidica seconda stella. Uscire indenni dal Derby e dal Maradona significherebbe mezzo scudetto tinto di nerazzurro. Stessa importanza le sfide con Liverpool e Roma. Fondamentale la gara d’andata al Meazza contro i Reds, da lì si potrà capire la reale crescita europea di questa squadra indipendentemente dall’esito finale. Infine, il confronto contro il re degli ex: Lo Special One. Sicuramente sarà un bel mesetto complicato ma al contempo il più suggestivo e divertente dell’intera stagione.