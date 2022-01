Gravina: «Stop campionato in ottica playoff? Io dico sì. È nostra esigenza»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto ai microfoni di Dribbling su Rai Due, ritiene giusto fermare il campionato in ottica playoff Mondiale per dare più tempo di lavoro al CT Mancini

STOP − Il presidente Gravina sull’eventuale sospensione della Serie A in vista del playoff Mondiale: «Stop al campionato per i playoff? È nostra esigenza. la mia risposta è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consapevoli che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, anche perché ci sono delle partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative. L’importante è che si possa mettere la Nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più».