Gagliardini finito nel dimenticatoio. Un mese di panchine che sa di addio

Roberto Gagliardini è rimasto dopo il mercato di gennaio, nonostante l’interesse del Nottingham Forest. Il centrocampista non sta però più giocando, Simone Inzaghi punta sempre e solo sui suoi fedeli.

ADDIO – L’ultima partita da titolare il ventotto gennaio contro la Cremonese, da lì in poi solo panchine. Roberto Gagliardini ha fatto un evidente downgrade nelle gerarchie, a differenza dell’inizio del 2023. Il rientro di Marcelo Brozovic ha inciso sulle scelte di Simone Inzaghi, oltre a questo anche il prossimo futuro. Il centrocampista poteva già lasciare a gennaio direzione Inghilterra con il Nottingham Forest (vedi articolo), ma le scelte sono state diverse e l’addio è stato rinviato. Gagliardini non rimarrà a Milano, andrà sicuramente via al termine del contratto in questo giugno. Il tecnico nerazzurro non lo vede nelle futura Inter, così anche la dirigenza che vuole puntare su altri profili. L’ultimo mese da 10 minuti e poco più in campo rappresentano la definitiva sentenza sulla deludente esperienza di Roberto con la maglia del club meneghino.