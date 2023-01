Gagliardini, niente Nottingham Forest? Gli inglesi pescano al Newcastle!

Per Roberto Gagliardini si va verso la permanenza all’Inter almeno fino a fine stagione. Il Nottingham Forest non sta affondando e anzi ha quasi chiuso per un centrocampista del Newcastle

SFUMA? − Gagliardini si allontana dal Nottingham Forest. Come riferisce il Times, la squadra inglese sta per chiudere un accordo con il Newcastle per il trasferimento di Jojo Shelvey. Lo stesso centrocampista 34 enne, ex Liverpool, sarebbe andato in scadenza al termine della stagione, ma il Forest lo ha voluto prendere adesso trovando un accordo di massima con i Magpies. Dunque per l’Inter e Gagliardini si prospetta una convivenza fino al 30 giugno. Dopodiché può lasciare a zero il club.