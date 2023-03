Kessié, l’Inter propone un prestito al Barcellona: ecco i dettagli – SM

L’Inter è sempre interessata a Franck Kessié, e anche lui vorrebbe tornare a giocare in Serie A, principalmente in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i nerazzurri pensano di proporre al Barcellona una formula ben precisa.

INTERESSE RECIPROCO – Kessié all’Inter la prossima stagione potrebbe non essere così infattibile. Il centrocampista ivoriano considerato il poco utilizzo potrebbe andare via da Barcellona ed è già stato proposto in Serie A, in particolare all’Inter. I costi sarebbero elevati considerato anche il suo ingaggio, ma l’idea del club nerazzurro sarebbe quella di proporre uno prestito con diritto di riscatto a determinate condizioni e non a più di 30 milioni per la prossima stagione.