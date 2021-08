È la settimana di Lautaro Martinez. Incontro con l’agente per il rinnovo

Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per l’Inter e per il futuro di Lautaro Martinez. Nei prossimi giorni infatti in Italia è atteso l’agente del giocatore, Alejandro Camano, che parlerà con la società per il rinnovo del contratto dell’argentino.

SETTIMANA DECISIVA – L’Inter deve risolvere quanto prima la questione rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, al momento, guadagna tanto quanto il primo anno in cui è arrivato a Milano, ovvero 2,5 milioni di euro. Il toro però è diventato un leader della squadra nerazzurra e, senza Romelu Lukaku, è lui il faro dell’attacco di Simone Inzaghi. Il contratto di Lautaro Martinez scadrà nel giugno 2023 ma per blindarlo e allontanare tutte le voci di mercato serve che l’Inter prolunghi questa scadenza. Questa settimana potrebbe essere decisiva visto che in Italia è atteso l’agente del giocatore, Alejandro Camano. Lo stesso procuratore di Achraf Hakimi è diventato l’agente di Lautaro Martinez lo scorso gennaio quando l’argentino salutò i suoi due precedenti procuratori. L’Inter con essi aveva già raggiunto l’accordo per il rinnovo con l’adeguamento del contratto fissato a 4,5 milioni di euro. L’arrivo però in rosa di Hakan Calhanoglu (4,5 milioni netti) e di Edin Dzeko (6 milioni netti) Lautaro Martinez chiede di più.

LE RICHIESTE – Al momento l’Inter sembra intenzionata a rimanere sulla cifra intorno ai 4,5 milioni ma l’argentino chiede almeno quanto il bosniaco (vedi articolo). L’incontro con Camano potrebbe essere dunque risolutivo per capire se il rinnovo si potrà fare in tempi brevi oppure no. Il toro sta bene a Milano e le sirene inglesi e spagnole non sembrano toccarlo (vedi articolo). Per allontanarle definitivamente però serve il rinnovo. In tempi brevi.