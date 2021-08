Inter-Genoa, Dzeko e Satriano titolari in attacco? Dipende…dal mercato

Inter-Genoa è in programma sabato alle 18:30. In attacco, per l’Inter, complici ed infortuni e squalifiche, potrebbero partire titolari il neo-arrivato Dzeko ed il giovane Satriano. A meno che, il mercato, non porti in dote un nuovo attaccante

COPPIA – L’Inter affronterà il Genoa con una vera e propria emergenza offensiva. Simone Inzaghi, infatti, non potrà contare su Lautaro Martinez, squalificato ed alle prese con un piccolo problema fisico, e nemmeno su Alexis Sanchez, ancora fermo ai box dopo i problemi fisici accusati nel corso della Copa America. In attacco quindi, il tecnico nerazzurro, potrebbe decidere di schierare Edin Dzeko, appena arrivato dalla Roma, e, soprattutto, Martin Satriano, uno dei protagonisti del pre-campionato nerazzurro. Uno scenario plausibile, che potrebbe però mutare a causa del mercato.

MERCATO – L’Inter, come noto, è alla ricerca di un attaccante che, assieme all’arrivo di Dzeko, possa sopperire alla partenza di Lukaku direzione Chelsea. Duvan Zapata è il candidato numero uno per la dirigenza nerazzurra che, però, deve fare i conti con la valutazione monstre dell’Atalanta che, per il colombiano, continua a chiedere 40 milioni più bonus. Più fattibile, vista la situazione della Lazio, arrivare a Joaquin Correa: l’argentino è un pupillo di Inzaghi e Lotito valuta il calciatore attorno ai 30 milioni. Si segue anche Lorenzo Insigne, in rotta col Napoli e con il contratto in scadenza nel 2022. L’Inter potrebbe provare, nei prossimi giorni, l’affondo con l’operazione che potrebbe chiudersi con l’inserimento di una contropartita tecnica (Vecino o Gagliardini, ndr).