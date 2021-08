Rinnovo Lautaro Martinez: il toro chiede 6 milioni come Dzeko – TS

L’Inter sabato contro il Genoa dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, squalificato. L’argentino però è anche infortunato con un lieve risentimento al muscolo dello psoas e dunque è in dubbio per la seconda giornata contro il Verona. Il rinnovo però è la priorità dell’Inter.

COME DZEKO – La questione rinnovo di Lautaro Martinez, la prossima settimana, sarà il tema centrale sul tavolo della dirigenza dell’Inter. I nerazzurri avevano raggiunto un accordo con i vecchi agenti dell’argentino a gennaio scorso a 4,5 milioni di euro ma il cambio di agente ha rallentato tutto con le parti che ora non hanno ancora un accordo. Lautaro Martinez al momento guadagna quanto al suo arrivo all’Inter, 2,5 milioni di euro e dunque l’Inter deve ritoccargli lo stipendio visto il ruolo che ha in squadra. Come spiegato da ‘Tuttosport’ però, l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez sono abbastanza lontane. L’Inter offre sempre 4,5 milioni ma il procuratore di Lautaro Martinez vorrebbe almeno 6 milioni di euro più bonus per pareggiare lo stipendio che percepirà Edin Dzeko appena arrivato. Vista la squalifica e i problemi fisici, il rinnovo adesso potrebbe essere affrontato. Alejandro Camano, agente del toro, è pronto a parlare con l’Inter della questione.

FONTE – Tuttosport – Stefano Pasquino