Lautaro Martinez, l’Inter non ha dubbi: Tottenham murato, poi rinnovo – Sky

Lautaro Martinez è centrale nei progetti dell’Inter sebbene la sua situazione sia ancora in bilico per motivi diversi. Come ripreso da “Sky Sport”, l’obiettivo nerazzurro è definire il rinnovo dopo aver già respinto alcune offerte

TEMPO DI RINNOVO – Il pensiero dell’Inter a circa due settimane dalla fine del mercato estivo è in attacco. Si cerca un ultimo innesto da regalare a Simone Inzaghi (vedi aggiornamento). Uno e non due perché Lautaro Martinez non partirà. Questa è la convinzione di “Sky Sport”, motivata dalla già importante cessione dell’ex spalla Romelu Lukaku. Nonostante le offerte giunte dall’Inghilterra, in particolare dal Tottenham (70 milioni di euro tra parte fissa e bonus), l’Inter non vuole cedere il classe ’97 argentino. Anzi, nei prossimi giorni proverà a trovare l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L’appuntamento è già fissato, come annunciato direttamente dall’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano (vedi dichiarazioni).