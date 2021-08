Ag. Lautaro Martinez: «Solo Inter. Rinnovo? Incontro prossima settimana»

L’agente di Lautaro Martinez Alejandro Camano ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito. Prossima settimana, rappresentante e Inter si incontreranno per parlare del rinnovo in scadenza nel 2023

FUTURO − Rimane in ballo sempre il futuro di Lautaro Martinez. Il suo agente Alejandro Camano ha voluto spegnere le sirene attraverso queste parole: «Oggi non lascia l’Inter nonostante le offerte dell’Inghilterra. È felice lì e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare di rinnovo. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro». Il rappresentante del Toro è stato intervistato dal giornalista argentino di Tyc Sports, Cesar Luis Merlo, ricollegandosi alle parole di circa quattro giorni fa (vedi dichiarazioni). Dunque, a meno di clamorosi scenari, Lautaro Martinez rimarrà all’Inter per diventarne il maggior leader tecnico e morale in attacco.