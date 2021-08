Coppa Italia, avanza l’Empoli: definito l’accoppiamento della rivale Inter

La Coppa Italia prosegue con i trentaduesimi di finale ed è appena arrivato un verdetto che riguarda l’Inter. La qualificazione dell’Empoli fa sì che i nerazzurri ora conoscono l’accoppiamento per l’avversario agli ottavi.

UNA O L’ALTRA – Sarà Verona-Empoli ai sedicesimi di finale di Coppa Italia (in programma a metà dicembre) per definire l’avversario dell’Inter agli ottavi. Dopo il 3-0 dell’Hellas al Catanzaro di ieri (vedi articolo) arriva il 4-2 dei toscani al Vicenza, nella partita che si è appena conclusa al Castellani. Empoli avanti all’11’ con Nedim Bajrami, poi i gol di Nicolas Haas alla mezz’ora e di Leonardo Mancuso al 37′ sembrano aver già deciso la storia. Nicola Dalmonte al 39′ accorcia per il Vicenza, e al 56′ i veneti ci credono quando Davide Lanzafame fa 3-2. Il finale è però dell’Empoli: Patrick Cutrone fa gol all’esordio ma è in fuorigioco, Giovanni Crociata segna all’88’ e stavolta è tutto buono. Il 4-2 porta la squadra di Aurelio Andreazzoli ad avanzare in Coppa Italia.