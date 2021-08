Correa sfrutta l’assist della Lazio e di Zapata: Inter, situazione delineata – Sky

Correa può essere l’ultimo colpo dell’Inter in attacco ma non è l’unico profilo sulla lista nerazzurra. Come riportato da “Sky Sport”, l’argentino della Lazio resta in vantaggio su Zapata e non solo

INNESTO IN ATTACCO – L’Atalanta non è intenzionata a cedere Duvan Zapata perché non ha trovato un’alternativa all’altezza. Di conseguenza, Joaquin Correa al momento è quello più avanti nelle gerarchie dell’Inter per completare l’attacco dopo l’arrivo di Edin Dzeko (vedi focus). Anche se la Lazio chiede almeno 40 milioni di euro (tra parte fissa e variabile, ndr). La necessità biancoceleste di cedere per il problema relativo all’indice di liquidità, che non permette il tesseramento dei nuovi acquisti, gioca a favore dell’Inter. Nella mini-lista “italiana” anche Lorenzo Insigne, che è considerata un’opportunità ma solo se non rinnova il contratto in scadenza a fine stagione. E soprattutto se il Napoli abbassa la sua richiesta, perché l’Inter non ci pensa alle cifre attuali (sopra i 30 milioni, ndr). Pertanto, come fatto intendere da “Sky Sport”, Correa resta il cima alla lista per l’Inter. In attesa di altri sviluppi…