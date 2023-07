Dybala-Inter, l’eterno ritorno che rimane sempre il più conveniente

A un anno di distanza, Paulo Dybala torna a ruotare nell’orbita dell’Inter. E l’ingaggio dell’argentino sarebbe anche oggi una mossa più che conveniente per i nerazzurri.

CORSI E RICORSI – Anche oggi Antonello Venditti offre un assist al calciomercato. Perché l’intro “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” della celeberrima canzone “Amici mai” si sposa perfettamente all’Inter e a Paulo Dybala. È infatti notizia delle ultime ore che Beppe Marotta sia tornato a sondare il terreno con l’entourage della Joya per un eventuale approdo in nerazzurro. Un anno dopo aver quasi completato l’ingaggio dell’ex Juventus a parametro zero. Salvo poi scegliere di spostare il focus dell’attacco (e del mercato) su Romelu Lukaku. E oggi, a dodici mesi di distanza, tornano a essere sempre questi i nomi che tengono banco in casa Inter. Con le stesse differenze dell’estate 2022, ma stavolta una consapevolezza diversa.

CONTI ALLA MANO – Anche quest’anno l’Inter aveva puntato tutto su Lukaku. Fino a dieci giorni fa, quello del belga era l’unico nome esistente per rinforzare l’attacco nerazzurro (oltre a quello del già ingaggiato Marcus Thuram). Stavolta però ci ha pensato lo stesso belga a far sfumare l’operazione. Con un certo sospiro di sollievo dalle parti di Viale della Liberazione, che rischiava di compromettere seriamente il bilancio. Le cifre di cui si parlava sono note: 35-40 milioni di euro per il cartellino di Big Rom, a cui aggiungere 8-8,5 milioni di ingaggio. Numeri ben superiori a quelli necessari per portare Dybala all’Inter. L’argentino ha una clausola di 20 milioni di euro (attiva fino al 31 luglio) e un ingaggio di 6 milioni netti al momento. Anche nell’estate 2023, quindi, Dybala continua a essere più conveniente di Lukaku. Il problema adesso è semmai più tattico, legato alla composizione dell’attacco nerazzurro.

SCELTE DI CAMPO – Non serve sottolineare le differenze tecniche e tattiche tra Dybala e Lukaku. Sono due profili di attaccanti molto diversi, entrambi ideali per la formazione di Simone Inzaghi. Che però oggi può contare anche su Thuram, ingaggiato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. E con uno stipendio da 6 milioni netti a stagione. Nel valutare l’eventuale ingaggio di Dybala, quindi, l’Inter deve tenere in considerazione anche di questo. L’argentino incrementerebbe esponenzialmente la qualità dell’attacco nerazzurro. Ma per farlo andrebbe ad appesantire il bilancio (per quanto meno di quanto sarebbe avvenuto con Lukaku). E inoltre dovrebbe suddividere moltissimi minuti con lo stesso Thuram e col connazionale Lautaro Martinez. Due aspetti che potrebbero far sbiadire l’appeal dell’Inter nei confronti di Dybala. Che rimane comunque una suggestione più sostenibile di Lukaku (anche a parità di età, 30 anni per entrambi).