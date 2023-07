Dybala perfetto per l’Inter ogni estate (tranne quando devi pagarlo)

Dybala non ha ancora avuto la possibilità di giocare in maglia Inter. Una possibilità che sfuma ogni estate, di anno in anno, per un problema diverso. Principalmente per un problema di costi ma non solo, visto quanto successo dodici mesi fa. L’infinita telenovela argentina di calciomercato non intende terminare senza prima un’ultimissima (?) avvincente puntata estiva

JOYA INFINITA – La carriera italiana di Paulo Dybala inizia nell’estate 2012, quando il Palermo gli dà fiducia per la prima volta. L’allora 18enne argentino debutta in Serie A vestendo la maglia rosanero. Un colpo che alla squadra siciliana riesce ai danni delle big italiane. In prima fila l’Inter, che segue Dybala da vicino ai tempi dell’Instituto (Instituto Atletico Central Cordoba, ndr) e decide di andare fino in fondo con il suo acquisto. Salvo poi cambiare idea all’ultimo. Purtroppo. Dopo tre anni di Palermo con una tappa intermedia ma utile in Serie B, tanta Juventus, che lo strappa nuovamente alla concorrenza dell’Inter ma per circa 40 milioni, dandogli finalmente esposizione internazionale. Al di là delle note delusioni, sette stagioni in Champions League non si dimenticano. Quello è il livello di Dybala. L’ultima stagione in maglia Roma, con la delusione dell’Europa League persa in finale, è emblematica. Ormai sono oltre dieci anni, oltre dieci estate, che Dybala è il nome perfetto per completare e migliorare l’attacco dell’Inter. Solo che oggi il classe ’93 di Laguna Larga è prossimo ai 30 anni. E se Dybala costava ben 12 milioni nel 2012, non è detto che costi ancora, sempre e solo, 12 milioni nel 2023. La Joya argentina cambia valore di mercato solo in base alla sua situazione contrattuale. Perché il valore assoluto è sempre al top.

Dybala-Inter telenovela infinita di calciomercato

ULTIMA OCCASIONE – L’Inter perde il treno Dybala tre volte. La prima volta nel passaggio dall’Instituto al Palermo per 12 milioni circa datato 2012. Mancanza di lungimiranza, sfiducia nel giovane talento sudamericano da coccolare prima di vederne i frutti. Comprensibile. La seconda volta nel trasferimento avvenuto nel 2015 dal Palermo alla Juventus per 40 milioni (32 + 8 bonus, ndr). In quel caso è mancanza di non partecipare ad aste al rialzo, fissando un tetto massimo di spesa che non supera quota 30. Errore grave ma uno dei tanti del periodo. Meno comprensibile. La terza risale al 2022, quando Dybala firma per la Roma a parametro zero dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juventus. L’Inter lo tiene in stand-by per mesi salvo poi virare follemente su Romelu Lukaku per completare l’attacco. Il resto è storia recente che non vale nemmeno la pena riprendere. Di comprensibile, in questo caso specifico, non c’è nulla. Così come sarebbe incomprensibile acquistare, nel 2023, Dybala dalla Roma per una cifra compresa tra 12 e 20 milioni (clausola rescissoria, ndr). Poi, riflettendoci un attimo, sarebbe più folle spendere il doppio o il triplo per un altro profilo a caso da Lukaku a scendere. Ed ecco che la telenovela argentina è servita per un’altra stagione: Dybala aspetta l’Inter da oltre dieci anni. Ma ogni estate c’è un problema diverso, soprattutto quando bisogna pagare per portarlo a Milano…