De Vrij in Juventus-Inter giocherà? Inzaghi ha un’alternativa affidabile

Juventus-Inter dovrebbe vedere il ritorno di de Vrij. Inzaghi però ha un’alternativa all’olandese, che è comunque assente da quasi un mese.

FINALMENTE RECUPERATO – Stefan de Vrij si è infortunato durante Livrpool-Inter, uscendo a fine primo tempo. E sta recuperando dal problema al polpaccio. Nel mirino la sfida con la Juventus. L’olandese è pronto a tornare ad allenarsi in gruppo. Ma comunque domenica sarebbe la sua prima partita dopo quasi un mese. Inzaghi punterà su di lui?

RENDIMENTO E PRUDENZA – Il numero sei è chiaramente un titolare dell’Inter. Il suo ruolo al centro della difesa non è in discussione. Ma la sua stagione non è certo brillante. Il 2022 nello specifico ancora meno. E ci può stare anche un filo di prudenza per evitare ricadute. Quindi Inzaghi potrebbe puntare sulle alternative. Senza de Vrij se ne sono viste diverse. Ma in particolare una si è dimostrata affidabile nelle ultime gare.

ALTERNATIVA IN CONDIZIONE – L’alternativa forte a de Vrij per Inzaghi si chiama Danilo D’Ambrosio. Già a Liverpool la scelta era ricaduta su di lui, e la risposta era stata di livello. Poi confermato nelle altre uscite. Lo stesso non si può dire per Ranocchia. In più il terzino di Caivano è notoriamente un leader della squadra. Uno che in campo dà l’esempio, con personalità. E magari trova anche il gol. Juventus-Inter potrebbe diventare la sua partita.