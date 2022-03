Barzagli: «Juventus-Inter decisiva più per Inzaghi. Scudetto? Dico Milan!»

Andrea Barzagli, ex difensore italiano della Nazionale e della Juventus, in una lunga intervista oggi al Corriere dello Sport del collega Andrea Ramazzotti, ha parlato del campionato di Serie A degli ultimi anni, di Juventus-Inter in programma domenica e della delusione Mondiale dell’Italia.

BIG-MATCH – Andrea Barzagli parla di Juventus-Inter in programma domenica prossima: «Partita decisiva più per l’Inter che per la Juventus. Gli uomini di Allegri sono partiti male, ma da dicembre in poi sono risaliti e ora sono sulla strada giusta. Un successo contro i campioni in carica potrebbe alimentare il loro sogno di rincorsa, ma avrebbero comunque davanti il Milan e il Napoli. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante: un risultato negativo acuirebbe la crisi attuale, mentre un’affermazione la rilancerebbe alla grande. La Juventus ha più certezze. . Gli uomini di Allegri sono partiti male, ma da dicembre in poi sono risaliti e ora sono sulla strada giusta. Per l’Inter sarà una gara ancora più determinante. Io difficoltà a marcare Vlahovic o Lautaro Martinez? Entrambi, forse. Sono due attaccanti diversi, ma molto bravi. Credo che saranno decisive le difese».

CAMPIONATO EQUILIBRATO – Barzagli dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e il campionato equilibrato: «Il campionato di Serie A negli ultimi anni mi piace molto e credo sia un bene per lo spettacolo che ci sia equilibrio. Una squadra che “ammazza” il torneo e lo stravince non è positivo per l’interesse della gente. A fine gennaio pensavo che l’Inter potesse prendere il volo anche quest’anno e invece l’attuale classifica testimonia che tutti hanno dei limiti. Il principale è che nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juventus sono un pelino al di sotto delle aspettative. Favorita per lo scudetto? Il Milan, ma ad agosto avrei detto l’Inter perché, nonostante le cessioni di Lukaku e Hakimi, aveva qualcosa in più rispetto alle altre».

MANCATA QUALIFICAZIONE – Barzagli conclude parlando soprattutto della mancata qualificazione al Mondiale dell’Italia: «Incredulità, soprattutto per come era andata la partita. Quando fai 32 tiri a 2 ed esci sconfitto in casa dalla Macedonia, c’è qualcosa che non va. Abbiamo volato per un’estate nella quale abbiamo vinto l’Europeo e adesso ci siamo schiantati al suolo rimanendo fuori per la seconda volta consecutiva dal Mondiale. Sinceramente non pensavo succedesse di nuovo».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

