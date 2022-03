Di Gregorio, rientro all’Inter concreto. Pronto uno scambio in Serie A?

L’Inter lavora per preparare la sfida contro la Juventus di domenica. Per i nerazzurri c’è solo un risultato, la vittoria. Il sogno scudetto infatti passa inevitabilmente dai tre punti dell’Allianz Stadium. Non solo calcio giocato però. Il calciomercato si scalda e il nome di Di Gregorio risuona sempre di più.

SCAMBIO – L’Inter lavora in attesa del rientro dei vari nazionali e in attesa del match di domenica contro la Juventus. Intanto un calciatore in prestito dall’Inter al Monza sta facendo bene, Di Gregorio, e i nerazzurri valutano il rientro a Milano del portiere come confermato dal suo agente (vedi articolo). La volontà però non è quella di tenerlo in maglia nerazzurra considerando che il prossimo anno arriverà a parametro zero Andre Onana e come secondo si ricerca un profilo esperto che faccia da mentore. Di Gregorio, secondo quanto riporta Serie B News, potrebbe finire nella trattativa che porta a Bremer. Il Torino è alla ricerca di un portiere visto che né Berisha né Milinkovic-Savic danno garanzie e le ottime prestazioni in Serie B con il Monza sono un bel biglietto da visita. L’inserimento di Di Gregorio nella trattativa per il difensore potrebbe abbassare le pretese economiche di Cairo?

Fonte: Serie B News