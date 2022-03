Scarnecchia: «Nuovo stadio? Sesto come San Siro, cambia poco!»

Scarnecchia, ex giocatore della Roma ma con esperienza anche in rossonero, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva ha parlato del nuovo stadio San Siro a Milano per Inter e Milan.

NUOVO STADIO – Roberto Scarnecchia dice la sua riguardo la possibilità di creare il nuovo stadio per Inter e Milan a Sesto San Giovanni, e non più a San Siro: «Dico la mia dato che ho giocato a San Siro. Nuovo stadio a Sesto San Giovanni? È praticamente Milano! Cambia poco, è un po’ come San Siro. Secondo me lo stadio va fatto in una zona tranquilla senza creare caos alla città. Anche a Roma si parla di zona Flaminio che è nel bel mezzo di vie assolutamente città. Io credo che l’importante è che gli stadi si facciano anche se a qualche chilometro di distanza. Non vedo questa grande polemica, io vivevo a San Siro e quindi è un po’ staccato da Milano centro, che poi è più piccola di Roma».