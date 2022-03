ESCLUSIVA IN – Di Gregorio, parla l’agente: «Futuro? Monza oppure in uno scambio!»

Michele Di Gregorio è l’attuale portiere del Monza in prestito dall’Inter, che sta facendo molto bene in Serie B e ricordiamo squadra attualmente al terzo posto in classifica (QUI la nostra intervista la scorsa stagione sempre al Monza). Il suo agente, Carlo Alberto Belloni, in esclusiva su Inter-News.it ha parlato del suo futuro e dei possibili club interessati, sottolineando, però, che la priorità oggi è il suo attuale club.

Di Gregorio continua a stupire in Serie B, titolare inamovibile della squadra e terzo posto in classifica. Oltre l’obiettivo promozione, cosa vuole Michele per il suo futuro?

Siamo rimasti a Monza perché ci auguriamo di centrare l’obiettivo promozione. Il Monza ha la priorità su tutte le altre le squadre perché in caso di promozione eserciterebbe l’obbligo di riscatto fissato a 4 milioni. Se non dovesse essere così si tornerà all’Inter per decidere che tipo di soluzione trovare. A noi comunque va benissimo continuare il percorso di crescita al Monza. L’anno scorso si è trovata questa formula che comunque accontentava tutte le parti (cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione, contro-opzione e obbligo di riscatto, ndr).

Qualora Di Gregorio non dovesse restare al Monza, si è già fatto avanti qualche club di Serie A?

Ci sono club di Serie A che si sono interessati al ragazzo ma sono state rimandate tutte al mittente. Il nostro obiettivo è quello di vincere col Monza e rimanere lì perché è il percorso più corretto.

Il Sassuolo fa parte di questi club di Serie A, magari come pedina di scambio?

Sassuolo interessato? Ovvio che nel momento in cui un portiere di 25 anni fa bene per il quinto anno di fila, è sotto l’occhio di tutti. Fa parte dei direttori sportivi vedere cosa c’è in giro per eventualmente sostituire o sistemare il ruolo .

L’Inter ha deciso di puntare su André Onana come successore di Samir Handanovic e al momento non sembrerebbe essere interessata a Di Gregorio. Quali sono i rapporti con il club nerazzurro?

I rapporti con l’Inter sono ottimi. Noi abbiamo altri due anni di contratto con loro. Nel momento in cui dovesse rientrare, apparentemente loro non puntano su Michele e preferiscono utilizzarlo in uno scambio o comunque creare una plusvalenza sul giocatore vendendolo. Noi siamo a disposizione anche se ovviamente dispiace dato che Michele è cresciuto nell’Inter da quando aveva sei anni, però le scelte societarie vanno rispettate.

Si ringrazia Carlo Alberto Belloni, agente di Michele Di Gregorio, per la disponibilità mostrata nell’intervista.