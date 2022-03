Inzaghi, se de Vrij non recupera chi al suo posto con Skriniar e Bastoni?

L’Inter domenica è avversaria della Juventus all’Allianz Stadium. I nerazzurri devono per forza vincere e tenere vivo il sogno scudetto. Simone Inzaghi attende che i nazionali tornino dai vari impegni e spera di recuperare sia de Vrij sia Brozovic. In caso di forfait del centrale olandese, come si schiererà?

SOLUZIONI – L’Inter domenica è ospite della Juventus nel Derby d’Italia che decreterà a cosa potrà ambire la squadra di Simone Inzaghi a fine stagione. I nerazzurri attendono il rientro di tutti i nazionali e intanto il tecnico incrocia le dita per de Vrij e Brozovic. Entrambi lavorano intensamente e tra domani e dopodomani sono pronti a tornare ad allenarsi ma saranno a valutare e sicuramente non saranno al 100%. Inzaghi, in caso di forfait di de Vrij, chi manderà in campo? Le soluzioni sono potenzialmente tre, se si vuole mantenere l’assetto tattico con la difesa a tre. Skriniar centrale con D’Ambrosio braccetto di destra; Ranocchia titolare e Skriniar braccetto di destra; Bastoni centrale e Dimarco titolare come braccetto di sinistra. Quest’ultima soluzione è forse la meno quotata con Inzaghi che spera di ritrovare il suo colosso olandese de Vrij in questo finale di stagione cruciale.