Mancini, giocatori ‘costretti’ a lasciare l’Italia. Ma i due dell’Inter?

Domenica c’è una partita fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Allegri. I nerazzurri si giocano la possibilità di giocarsi lo scudetto fino a fine stagione. Intanto domani c’è una partita inutile come Turchia-Italia con Mancini che ha mandato a casa alcuni giocatori. Ma gli interisti?

DIMENTICANZA – L’Inter si allena ad Appiano Gentile con Simone Inzaghi che attende il rientro di tutti i nazionali. Domani si gioca Turchia-Italia, una partita alquanto inutile per ciò che viene messo in palio (spoiler, niente), e il ct azzurro Mancini in conferenza stampa ha annunciato che alcuni giocatori sono stati ‘costretti’ a lasciare il ritiro (vedi articolo). Questo è stato fatto perché sarebbero finiti in tribuna. Ma la domanda sorge spontanea: i calciatori dell’Inter? Nicolò Barella non è di certo un ‘nuovo’ dell’Italia e se si vuole sperimentare qualcosa non si capisce la sua convocazione. Discorso un po’ diverso per Alessandro Bastoni che è un giovane e che ha poche presenze con l’Italia e sul quale Mancini sembra intenzionato a creare l’Italia del futuro. Ma si doveva davvero fare in questa partita inutile contro la Turchia?