Bonucci: «Italia, io riferimento per i giovani. Spogliatoi? Grosso errore»

L’Italia domani affronta la Turchia nell’amichevole inutile dopo l’eliminazione dai playoff per Qatar2022 contro la Macedonia del Nord. Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa (vedi articolo) e al suo fianco anche il prossimo avversario dell’Inter, Leonardo Bonucci della Juventus.

RIFERIMENTO – L’Inter domenica affronta la Juventus all’Allianz Stadium. Uno dei difensori più esperti dei bianconeri nonché dell’Italia, Bonucci, ha affiancato Roberto Mancini nella conferenza stampa. Ecco le sue parole. «Non so che cosa farà Giorgio (Chiellini, ndr). Da parte mia c’è voglia di continuare ed essere un punto di riferimento per i giovani. Le 48 ore dopo Palermo sono state dure. Un gruppo che ha fatto dell’ambiente entusiasta la sua forza si è ritrovato chiuso e spento. Abbiamo sdrammatizzato dicendo che i giovani avranno tante occasioni per il mondiale. Il futuro è adesso e bisogna ripartire. Le basi ci sono per una grande ripartenza».

SPOGLIATOIO – Poi Bonucci è stato ‘accusato’ per come l’Italia ha lasciato gli spogliatoi di Palermo dopo il match. «Abbiamo fatto un grosso errore, di sicuro la prossima volta faremo più attenzione, era un momento di delusione e non abbiamo fatto caso a questi particolari, che però fanno la differenza. Nelle prossime partite chiederemo più attrezzature per buttare i rifiuti. Chiediamo scusa per l’errore fatto».