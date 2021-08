Correa all’Inter se partisse Lautaro Martinez? Numeri a confronto

Le fin qui infruttuose trattative per il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez con l’Inter stanno alimentando le voci di un’ipotetica partenza dell’attaccante argentino. Se ciò accadesse, l’Inter avrebbe individuato in Joaquin Correa il sostituto (vedi articolo). Andiamo quindi ad analizzare i numeri a confronto dei due giocatori.

NUMERI A CONFRONTO – Joaquin Correa al posto di Lautaro Martinez? Chiariamo subito, ci troviamo nel campo delle ipotesi. Sono molte, infatti, le incognite ancora da chiarire. Prima fra tutte la veridicità su una possibile partenza del numero 10 nerazzurro, nonostante le trattative per il rinnovo contrattuale con l’Inter che procedono a rilento. Nonostante tutto, sarebbe interessante capire se – in caso di partenza – l’attaccante della Lazio sarebbe un upgrade o un degno sostituto del Toro. E in questo ci aiutano, come sempre, i numeri.

ULTIMA STAGIONE – Nella stagione appena conclusasi, la 2020/2021, i numeri dei due argentini sono piuttosto diversi. Nello specifico, le partite disputate da Joaquin Correa sono state (in Serie A) 28, con 8 gol segnati e 4 assist. Molti di più quelli di Lautaro Martinez, che in 38 partite disputate ha messo a segno 17 gol e 10 assist, formando una coppia letale con il compagno Romelu Lukaku. Diversa la situazione in Champions League: 8 partite, 3 gol e 2 assist per il primo, 6 partite, 1 gol e 1 assist per il secondo.

DETTAGLI – Sia Joaquin Correa che Lautaro Martinez hanno debuttato in Serie A nella stessa stagione. La 2018/2019. Anche in questo caso i numeri sorridono al numero 10 dell’Inter. Sono 27 le partite giocate con 6 gol segnati e 1 assist, in confronto a Correa che in 34 partite disputate ha messo a segno 5 gol e 6 assist. Ma già dalla stagione seguente, la 2019/2020, si è potuta notare la crescita (grazie anche alla fiducia e al lavoro di Antonio Conte) di Lautaro Martinez: 35 partite giocate, 14 gol (più del doppio della stagione precedente) e 5 assist. Mentre i numeri di Correa sono rimasti costanti: 30 partite disputate, 9 gol e 4 assist.