Lautaro Martinez, volontà Inter molto chiara. Accordo da trovare – Sky

La volontà dell’Inter per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez è molto chiaro: rinnovare il contratto dell’argentino, in scadenza tra due anni. A ribadirlo è il giornalista di “Sky Sport” Marco Demicheli, che sottolinea però come un’offerta importante potrebbe portare a una cessione.

DOPPIA VOLONTÀ – Continuano le voci sul possibile rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. A dare gli ultimi aggiornamenti ci ha pensato il giornalista di “Sky Sport” Marco Demcheli: «C’è la volontà dell’Inter di rinnovare, ma non c’è ancora un accordo. Manca l’intesa sia sull’allungamento che sull’ingaggio. Per questo motivo arrivassero offerte importanti potrebbe anche arrivare una cessione, con tante squadre anche in Premier League che lo stanno osservando da vicino. Ricordiamo che ora l’Inter non ha più bisogno di cedere, quindi può decidere quale sarebbe una cifra soddisfacente, che probabilmente si attesterebbe sui 60-70 milioni di euro».