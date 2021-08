Inter, agosto e gli esuberi da piazzare: tre i nomi principali

Con l’inizio di agosto, il calciomercato entra nel vivo. In casa Inter si lavora sia alle entrate, con i nomi di Nahitan Nandez ed Héctor Bellerin in cima alla lista. Ma anche alle uscite. Sono tre, al momento, i principali ‘esuberi’ da piazzare.

ESUBERI – Mentre sul campo prosegue spedito il ritiro agli ordini di Simone Inzaghi, in dirigenza di continua a lavorare sul mercato. Sia in entrata, con le trattative più calde legate ai nomi di Nahitan Nandez del Cagliari ed Héctor Bellerin dell’Arsenal, sia in uscita. Dei tanti esuberi nella rosa nerazzurra, alcune importanti cessioni sono arrivate. Due su tutte quelle di Dalbert in prestito al Cagliari e la rescissione di Joao Mario, accasatosi al Benfica. Restano però ancora alcuni nomi da sfoltire, tre su tutti.

IN CIMA ALLA LISTA – I tre nomi che l’Inter proverà a piazzare nelle prossime settimane sono quelli di Radja Nainggolan (vedi articolo), Andrea Pinamonti (vedi articolo) e Valentino Lazaro (vedi articolo). Quest’ultimo, tuttavia, sembra il più difficile da cedere. Il motivo è la mancanza, al momento, di proposte concrete sul tavolo dell’Inter nonostante l’interessamento di Benfica ed Eintracht Francoforte. Per quanto riguarda il centrocampista belga, il ritorno al Cagliari sembra essere il destino più probabile, anche se resta da risolvere il nodo legato al suo ingaggio fin troppo alto per la società rossoblu e che potrebbe portare a una risoluzione contrattuale con buonuscita. Su cui bisogna ancora trovare un accordo. Per l’attaccante ex Genoa, invece, l’opzione più probabile resta l’Empoli, in prestito anche in questo caso.