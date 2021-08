Correa opzione Inter? Intanto la Lazio lo ‘conferma’ in ritiro

Joaquin Correa nei giorni scorsi è finito in orbita Inter a causa dei problemi di rinnovo di Lautaro Martinez. L’attaccante della Lazio sembra dunque in uscita dalla Capitale ma intanto i biancocelesti lo portano con loro nel ritiro in Germania.

CORREA C’È – La Lazio questa mattina ha lasciato Roma per volare in Germania in ritiro a Marienfeld. La novità sostanziale riguarda il tucu Correa. L’argentino infatti, rientrato oggi dalle vacanze post-Argentina, si è unito al ritiro della Lazio in Germania. Una novità perché Correa sembra aver chiesto esplicitamente la cessione con varie squadre interessate a lui. Su di lui c’è anche l’Inter che lo vorrebbe prendere in caso di cessione di Lautaro Martinez in questa sessione di mercato. La questione legata al rinnovo (vedi articolo) del toro continua a tenere banco e l’Inter per questo sta valutando vari profili per sostituirlo (vedi articolo). Questo aggregamento di Correa al ritiro della Lazio potrebbe chiudere le speranze di prenderlo? No, in quanto lo stesso giocatore vuole cambiare aria. Quindi il ritiro sembra essere solo un modo per non rompere definitivamente con la Lazio che lo ha lanciato e cresciuto.