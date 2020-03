Coronavirus: Inter non si ferma! Lukaku e Barella svelano i dettagli

Coronavirus e quarantena: Italia in piena emergenza e l’Inter è costretta all’isolamento. Niente allenamenti, ma i nerazzurri, nel rispetto delle regole, non si ferma. Romelu Lukaku e Nicolò Barella, tra interviste e post Instagram, svelano i dettagli

QUARANTENA E ALLENAMENTO – Il Coronavirus affligge il Mondo e in particolare l’Italia. L’emergenza ha bloccato la Serie A e gli allenamenti; l’Inter è inoltre in quarantena dopo la positività al Covid-19 di Daniele Rugani. Nelle loro abitazioni, i calciatori nerazzurri continuano, per quanto possibile, a tenersi in forma. Al ritorno in campo, (se mai avverrà per questa stagione) Conte dovrà avere al top i suoi per terminare le competizioni attualmente in sospeso. Nell’intervista odierna di Lukaku si capisce come gli atleti siano stati dotati di cyclette e supporti per allenarsi. Particolare attenzione per l’alimentazione, in pieno stile Conte. Già Barella aveva mostrato i pasti recapitati a casa direttamente all’Inter. Oggi la punta belga ha confermato: “Seguo una dieta ferrea, mi portano del cibo ogni giorno”. L’unico modo probabilmente per tenersi in forma in quarantena.