Giroud-Inter, contatti vivissimi! Dybala-Aubameyang: il punto. 3 nuovi?

Giroud potrebbe essere il primo colpo dell’Inter in estate per rinforzare l’attacco. I nerazzurri sono pronti a una rivoluzione nel reparto offensivo: occhio al profilo di Aubameyang, anche se il sogno resta Dybala. Di seguito le ultime novità da “Calciomercato.com”

COLPI E CESSIONI IN ATTACCO – Tutto ruota intorno al nome di Lautaro Martinez. L’uscita dell’argentino (il Barcellona resta in primo piano) provocherebbe la necessità di intervenire in maniera sostanziosa sull’attacco. Si parla di 3 nuovi colpi con Lukaku unico certo della conferma. Resta attuale il nome di Giroud: sono molto vivi i contatti con gli agenti, il colpo è vicino per l’estate. Non basta, servirebbe anche un colpo di primo piano: Dybala è un sogno per Marotta (praticamente impossibile), ma Aubameyang è un’opzione credibile. Da monitorare Pinamonti che potrebbe essere controriscattato e restare in rosa.