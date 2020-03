Luis Alberto meraviglioso, piace all’Inter: Lazio pronta, 2025. Ecco le ultime

Condividi questo articolo

Luis Alberto sta dimostrando tutte le sue qualità con la maglia della Lazio. Il centrocampista ha trascinato i suoi in questa stagione a suon di assist, prestazioni top e qualche gol. L’Inter è attenta alla sua situazione, ma occhio al rinnovo di contratto. Di seguito le ultime novità da “Il Messaggero”

SCENARIO DI MERCATO – Il nome di Luis Alberto è in primo piano nella stagione in corso. Lo spagnolo è esploso nella Lazio, in cui ha fornito ottime prestazioni (ecco la sua prova contro la Beneamata) e tanti assist. L’Inter segue con grande attenzione il calciatore, insieme al Siviglia, ma i biancocelesti sono pronti a blindarlo. Manca ormai solo la firma per il rinnovo fino al 2025. Il prezzo dello spagnolo è pronto a salire a almeno 80 milioni, i nerazzurri erano pronti all’assalto estivo.