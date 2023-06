Chalobah-Inter, ritorno di fiamma! Profilo giusto per i nerazzurri?

Trevoh Chalobah torna nel mirino dell’Inter. Il difensore del Chelsea piace ai nerazzurri, ed è forse un profilo più raggiungibile rispetto a Kalidou Koulibaly.

CERTI AMORI – L’Inter e Trevoh Chalobah tornano a strizzarsi l’occhio. Esattamente un anno dopo essere stati molto vicini. Nell’estate 2022 infatti il giovane difensore del Chelsea era prossimo al passaggio in nerazzurro. Poi i due club non trovarono l’accordo definitivo, e l’Inter virò sul prestito di Francesco Acerbi. Ora però i nerazzurri devono rifondare la loro difesa e, dopo aver bloccato Yann Bisseck, stanno riportando il focus su Chalobah. Soprattutto dopo le difficoltà di approccio con Kalidou Koulibaly, altro Blue. E proprio Chalobah nel frattempo lancia segnali quantomeno ambigui sui social. In attesa degli eventuali sviluppi di mercato, analizziamo il profilo del numero 14 del Chelsea.

Come giocherebbe Chalobah nell’Inter

DIFENSORE MODERNO – Nato in Sierra Leone nel 1999, ma trasferitosi in Inghilterra a due anni, Chalobah è un prototipo non troppo finale di difensore moderno. Anche lui infatti, come Bisseck, non disdegna affatto di avere il pallone tra i piedi, e predilige impostare la manovra avanzando palla al piede. Rispetto al tedesco (più giovane di un anno) però, l’inglese del Chelsea ha un senso per i tackle più spiccato. Aggiungiamoci poi che nasce e cresce come difensore centrale, con tendenza a spostarsi a destra. Quest’anno, con una difesa a quattro, si è spesso diviso tra la coppia centrale e la corsia esterna. Mentre gli anni scorsi con Thomas Tuchel era braccetto di destra fisso. Tutti elementi che rendono Chalobah un profilo ideale per inserirsi nella ringiovanita difesa dell’Inter.