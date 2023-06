VIDEO – Le migliori partite della stagione 2022/23: Milan-Inter 0-3 (#1)

Ripercorriamo le migliori partite della stagione 2022/23. Al primo posto troviamo Milan-Inter 0-3, finale di Supercoppa Italiana giocata a Riyad lo scorso 18 gennaio.

PRIMA VENDETTA – Il 18 gennaio 2023 a Riyad, in Arabia Saudita, va in scena l’ennesimo derby di queste ultime stagioni. Stavolta con un trofeo in palio, la Supercoppa Italiana 2022. A cui l’Inter si qualifica in quanto vincitrice della Coppa Italia, e il Milan come detentore dello Scudetto (vinto di un punto sui nerazzurri). Tuttavia le due squadre arrivano alla sfida in condizioni diametralmente opposte. I nerazzurri da 7 punti in tre gare (tra cui una vittoria contro il Napoli). I rossoneri da due pareggi consecutivi, contro Roma e Lecce. E la sfida di Riyad ricalca questi trend. Tempo dieci minuti e l’Inter ricama benissimo sulla destra, con un triangolo allungato che porta Nicolò Barella in area. Il numero 23 cambia poi fronte con un passaggio orizzontale che taglia in due l’area del Milan e arriva sul sinistro di Federico Dimarco, che insacca l’1-0. Tempo dieci minuti, e stavolta i nerazzurri passano da sinistra: filtrante lungo di Alessandro Bastoni, umiliazione di Edin Dzeko ai danni di Sandro Tonali e 2-0 facile da infilare in rete. Il doppio vantaggio dell’Inter stordisce definitivamente il Milan, che non si riprende più e non riesce mai ad impensierire la retroguardia nerazzurra. Nel finale c’è quindi gloria anche per Lautaro Martinez, che con un delizioso tocco di esterno supera Ciprian Tatarusanu e certifica il 3-0 dell’Inter. Che alza così al cielo la seconda Supercoppa Italiana consecutiva, vendicandosi parzialmente dei derby dell’anno precedente.

Video highlights di Milan-Inter (0-3), Supercoppa Italiana, dal canale YouTube del club nerazzurro

