Inter, quasi fatta per Bisseck! Con lui Inzaghi può risolvere due problemi

Yann Bisseck è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Il difensore tedesco può diventare un jolly prezioso nella retroguardia nerazzurra.

ACQUISTO IDEALE – L’Inter e Yann Bisseck sono sempre più vicini. Il difensore è convinto dall’offerta dei nerazzurri, che ora devono solo pagare la clausola rescissoria all’Aarhus, club che detiene il cartellino del tedesco. Clausola che ammonta “solo” a 7 milioni di euro, una cifra quasi irrisoria per uno dei difensori più interessanti del panorama europeo under25. A livello strategico, l’acquisto di Bisseck (sempre più vicino all’ufficialità) si sposa in pieno con le nuove direttive dell’Inter sul mercato. Perché il difensore classe 2000 è un profilo in rampa di lancio, che costa poco come cartellino e come ingaggio. E può rivelarsi un assoluto craque in futuro, diventando un pilastro della retroguardia nerazzurra. Vista anche la sua grande duttilità tattica, che approfondiamo di seguito.

DOPPIO RUOLO – Come già visto nei giorni scorsi, Bisseck è un prototipo di difensore moderno molto vicino ad Alessandro Bastoni. I due giocano infatti nella stessa posizione, braccetto sinistro di una linea difensiva a tre. Tuttavia tra i due difensori c’è una differenza sostanziale. Bisseck infatti usa il piede destro per calciare, a differenza di Bastoni. E questo lo rende quindi un profilo perfetto per spostarsi anche a destra del trio difensivo dell’Inter. Ereditando la posizione dell’ormai ex Milan Skriniar, “tappata” egregiamente da Matteo Darmian nell’ultima stagione. Bisseck può quindi candidarsi sin da subito come titolare dei nerazzurri, oltre a essere una possibile alternativa a Bastoni. Che quindi non avrà più il solo Federico Dimarco come backup, costringendo Simone Inzaghi a fare i conti con risorse limitate. Una soluzione tattica non indifferente a disposizione del tecnico nerazzurro.